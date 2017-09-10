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تفقد مستوى الإنضباط بصندوق النظافة ومديرية سنحان بصنعاء
[10/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
اطلع وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم على مستوى الإنضباط في صندوق النظافة والتحسين.
كما تفقد وكيلا المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر وقطاع الوحدات الإدارية جبران غوبر سير العمل بمجمع مديرية سنحان وبني بهلول الحكومي.
وأشاد الوكلاء بمستوى إنضباط الموظفين .. مثمنين جهود الكادر الوظيفي رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد.
وأكدوا أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل زيادة الإيرادات.. مشددين على إتخاذ الإجراءات بحق المقصرين في أداء واجبهم.
سبأ