تونس تعتزم توليد الطاقة الشمسية وتصديرها إلى أوروبا بحث فريق من الخبراء والمختصين التابعين للشركة البريطانية (نور) العاملة في مجال الطاقة، مع عدد من المسئولين في مدينة قبلي التونسية فرص انجاز مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة معتمدية (رجيم معتوق) على مساحة تناهز 20 ألف هكتار...