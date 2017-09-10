محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة حجة يتفقد مستوى الإنضباط في عدد من المكاتب التنفيذية حجة - سبأ:

تفقد وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي ومعه وكيل المحافظة حميد العبيدي والوكيل لشؤون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي اليوم مستوى الإنضباط في عدد من المكاتب التنفيذية.



واستمعوا من مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة دحان القاضي إلى إيضاح حول نسبة الحضور ومستوى الإنضباط الذي بلغ 80 بالمائة عقب إجازة عيد الأضحى .



وحث الوكيل الصوفي الموظفين على مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الأداء .. منوها بالعاملين المنضبطين في مقار أعمالهم.



وشدد على أهمية بذل مزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ