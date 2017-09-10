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آخر تحديث: الأحد، 10 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:16:16م
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  عربي ودولي
مصرع 4 أشخاص في تفجير انتحاري وسط الصومال
[10/سبتمبر/2017]
مقديشيو- سبأ:
أعلن ضابط بالشرطة الصومالية عن مصرع 4 أشخاص على الأقل بعد أن فجر انتحاري نفسه بالقرب من مكتب حكومي في مدينة (بلدوين) وسط الصومال.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية عن الكولونيل صبري أحمد قوله إنه على مايبدو أن الانتحاري كان ينوي دخول مقرات الإدارة الإقليمية في مدينة (بلدوين) عاصمة محافظة (هيران), ولكنه قام بتفجير حزام ناسف كان يرتديه داخل مطعم صغير يقع بالقرب من المقرات الحكومية.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن التفجير, ولكن غالبا ما تشهد الصومال هجمات مماثلة يشنها مسلحو حركة (الشباب) الصومالية المتشددة.

سبأ
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