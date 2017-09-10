محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صعده يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي بالمحافظة صعده - سبأ:

اطلع محافظ صعده محمد جابر اليوم على سير أداء العمل، والانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية بالمحافظة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.



وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى شرح من مدراء المكاتب التنفيذية عن سير أداء العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في مكاتبهم.



وأشاد المحافظ جابر بمستوى الانضباط الوظيفي للمكاتب والمؤسسات في ظل العدوان السعودي الأمريكي الغاشم .. مثمنا الجهود التي تقدمها المكاتب من خدمات لأبناء المحافظة.



وأكد ضرورة تعاون الجميع في تحسين مستوى الأداء وتقديم مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين.. مشددا على اتخاذ الاجراءات الصارمة ضد المتهاونين بالدوام الرسمي والمتخلفين عنه لا سيما عقب اجازة العيد.



من جانبه، أوضح مدير الخدمة المدنية أن مستوى الانضباط الوظيفي للمكاتب والمؤسسات في الحد المقبول رغم الوضع الذي يعانيه الموظفين في ظل الظروف التي تسبب بها العدوان من حصار وقطع المرتبات.



رافقه وكيل المحافظة صالح عقاب، ومدير عام مكتب الخدمة المدنية محمد أحسن عدلان.

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ