محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زيارة وقافلة للمرابطين في جبهة البقع البقع - سبأ:

تفقد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ومعه عدد من منتسبي الوزارة أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهة البقع.



وأوضح الوكيل الهاشمي أن هذه الزيارة تأتي للإطلاع على أحوال المرابطين في جبهة البقع الذين يسطرون أروع الملاحم في مواجهة قوى الغزو والعدوان .



وأشار إلى أنه تم تسيير قافلة دعم للمرابطين في جبهة البقع مقدمة من موظفي وزارة الصناعة والتجارة في إطار قوافل الدعم التي يقدمها الشعب اليمني للجيش واللجان الشعبية.



وأشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان ومرتزقته .

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ