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محافظ صعدة يطلع على سير ترميم المبنى المؤقت لمحكمة استئناف المحافظة
[10/سبتمبر/2017]
صعدة - سبأ:
اطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض ورئيس محكمة إستئناف المحافظة القاضي عبدالملك الغرسي على سير ترميم المبنى المؤقت للمحكمة بالمبنى القديم للنيابة العامة.

واستمع المحافظ عوض والقاضي الغرسي من القائمين إلى شرح حول الأعمال التي أنجزت منذ بدء الترميم لمبنى المحكمة الذي تضرر جزئيا جراء غارات طيران العدوان على المباني المحيطة به والمجاورة له ومنها مباني سكن القضاة والبنك اليمني للإنشاء والتعمير.

وناقش المحافظ عوض مع رئيس محكمة إستئناف المحافظة المواضيع المتعلقة بسير أعمال القضاء والمحاكم والإحتياجات والصعوبات التي تعترض سير العمل .

وأكد محافظ صعدة أهمية دور القضاء للفصل في قضايا المواطنين وخاصة .. مشيدا بمستوى الإنضباط للقضاة والعاملين في المحاكم والنيابات بالمحافظة عقب إجازة عيد الأضحى .

وأبدى استعداد قيادة المحافظة تقديم الدعم والمساندة لما من شأنه تعزيز دور القضاء .

فيما أشار رئيس محكمة إستئناف المحافظة إلى أهمية زيارة قيادة المحافظة للقضاة والعاملين في المحاكم والنيابات والتي تؤكد حرصها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات ومنها القضاء.

كما اطلع المحافظ عوض على سير إحدى الجلسات التي تجريها النيابة العامة بقاعة المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم جاحز القائم بأعمال رئيس النيابة بالمحافظة .

رافقه خلال الزيارة وكيل المحافظة صالح عقاب والشيخ علي ناصر قرشة.

سبأ
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