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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال المكسيك إلى 90 شخصاً
[10/سبتمبر/2017]
مكسيكو سيتي- سبأ:
ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب المكسيك مساء يوم الخميس الماضي الى 90 شخصا.

وذكرت وسائل الإعلام أن سلطات الطوارئ في ولاية واهاكا كانت قد أبلغت يوم أمس عن 71 حالة وفاة في هذه الولاية وحدها، بينما قتل ما لا يقل عن 15 شخصا في ولاية تشياباس، نتيجة الزلزال الذي بلغت شدته 8.1 درجة ووقع قبالة ساحل تشياباس.

وقد تواصلت جهود الإغاثة جنوب البلاد في ظل تواصل الهزات الارتدادية، ووسط خشية السكان من العودة إلى منازلهم المهددة بالانهيار.

ويعتبر هذا الزلزال أقوى من الزلزال المدمر الذي وقع عام 1985م، وكان خلف آلاف القتلى وسوى مناطق من العاصمة مكسيكو سيتي بالأرض.

سبأ
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