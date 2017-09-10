محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة أمن أمانة العاصمة تكرم منتسبي الشرطة الراجلة صنعاء - سبأ:



أقامت قيادة إدارة أمن أمانة العاصمة والشرطة الراجلة اليوم مأدبة غداء لمنتسبي الشرطة الراجلة من أفراد وجنود وضباط تكريما لدورهم في أداء واجبهم وتأمين الحدائق العامة والمنتزهات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



وعقب مأدبة الغداء، أشاد عدد من الضباط ورجال الأمن بدور وجهود أفراد وجنود وضباط الشرطة الراجلة واسهاماتهم الفاعلة في الحفاظ على الأمن العام في مختلف مديريات العاصمة صنعاء.. مشيدين بصمودهم في أداء واجباتهم في مختلف الأوقات وفي ظل استمرار العدوان الغاشم.



كما أشادوا بصمود وثبات كافة منتسبي رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية في مختلف الجبهات لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.. مؤكدين على استمرار كافة الجهات والوحدات الأمنية في الصمود والثبات من أجل الحفاظ على الأمن والسكينة العامة في المجتمع، والدفاع عن الوطن وكرامة الشعب اليمني.



من جانبه، أكد قائد الشرطة الراجلة عقيد ركن غانم العصري أهمية إقامة مثل هذه المناسبات بهدف رفع معنويات الأفراد والجنود، وتقديرا لأداء واجبهم على أكمل وجه رغم العدوان واستهدافه لمبنى الشرطة الراجلة بصنعاء وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.



حضر المأدبة ،مدير أمن العاصمة صنعاء العميد عبدالحكيم الماوري، وقائد قوات خفر السواحل العميد عبدالرزاق المؤيد، ومدير عام البحث الجنائي في الجمهورية العميد معمر هراش.

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ