محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الوضع الأمني بمحافظة إب إب - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح، الوضع الأمني ودور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والإستقرار.



واستعرض اللقاء الموسع الذي ضم قيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظة والمديريات وعقال الحارات بمديريتي الظهار وإب، الدور الذي يجب أن يضطلع به الجميع في تعزيز الأمن بالمحافظة وضبط المخلين بالنظام والقانون.



وثمن المحافظ صلاح دور الأجهزة الأمنية والمشائخ والشخصيات الإجتماعية والعلماء وعقال الحارات وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة .. مشددا على أهمية تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية للقيام بالمهام المناطة بها على أكمل وجه.



وأشار إلى أهمية تدشين وزارة الداخلية مركز الشكاوي والبلاغات لتعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع .. مؤكدا حرص أبناء المحافظة على الحفاظ على الأمن والإستقرار .



وشدد محافظ إب على ضرورة التلاحم والإصطفاف للحفاظ على ما تحقق خلال الفترة الماضية للمحافظة من أمن وإستقرار وإفشال مخططات العدوان .



فيما أشار مدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي إلى أن تدشين مركز إستقبال الشكاوي والبلاغات يهدف إلى تصحيح الأخطاء .. مبينا أنه سيتم تفعيل مبدأ المحاسبة من خلال فحص الشكاوي والبلاغات والتأكد منها عبر الإدارات المختصة.



وأكد أنه سيتم محاسبة من يقوم بأي تجاوزات أو تعدي على حقوق أو حريات أو أموال المواطنين.



بدوره أكد عبد الباسط الحميدي في كلمة علماء المحافظة أهمية الدور المجتمعي في تعزيز جهود الأمن ومكافحة الظواهر السلبية المقلقة للسكينة العامة.. داعيا كافة أبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحد إزاء الأعمال المخلة بالأمن .



حضر اللقاء وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل ومدير عام مديرية المشنة علي البعداني وأمين عام محلي مديرية الظهار عبدالله الخولاني .

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ