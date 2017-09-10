محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة ترتيبات العام الدراسي الجديد للمعاهد الفنية والمهنية بالمحويت المحويت - سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة المحويت برئاسة أمين عام المجلس المحلي الدكتور علي أحمد الزيكم الترتيبات المتعلقة ببدء استقبال العام الدراسي الجديد 2017 / 2018 في كلية المجتمع والمعاهد التقنية والمهنية بالمحافظة.



وفي الاجتماع، استعرض مدير عام التعليم الفني والمهني الدكتور عبد الملك مزارق تقرير تضمن تجهيزات مكتبه وإدارات المعاهد الفنية والتقنية وكلية المجتمع بالمحافظة لبدء العام الدراسي الجديد.



وأشار إلى أهمية دور التنسيق المطلوب بين المكتب والسلطة المحلية بالمحافظة من أجل التغلب على المعوقات والصعوبات التي قد تواجهها العملية التعليمية في المعاهد التقنية والمهنية بالمحافظة.



منوها بأن عملية التسجيل الالكتروني عبر موقع البوابة الالكترونية للوزارة مفتوحة للراغبين في الالتحاق بمجال التعليم الفني والمهني من خريجي الثانوية العامة والتعليم الأساسي.



وأكد أمين عام المجلس المحلي حرص قيادة المحافظة على دعم مكتب التعليم الفني والمهني للتغلب على الصعوبات والمشاكل التي قد تعيق المهام المنوطة بهم. . لافتا إلى أهمية تنفيذ مختلف الترتيبات المحددة في التقويم الدراسي للعام الجديد الذي سيبدأ في الـ20 من أكتوبر المقبل.



وأشار الدكتور الزيكم إلى أهمية التسجيل ومفاضلة الالتحاق بالدراسة في المعاهد التقنية والصناعية وكليات المجتمع من خلال النظام الآلي عبر الشبكة الالكترونية الموحدة والتي من شأنها ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ فرص الالتحاق بمجالات التعليم الفني وفقا لأولويات الالتحاق.

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ