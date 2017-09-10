محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة حجة تتفقد أحوال الجرحى والمرابطين في الساحل الغربي حجة - سبأ:

اطلعت قيادة محافظة حجة على أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية وتفقدت المرابطين في النقاط الأمنية والساحل الغربي من أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية.



حيث تفقد وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي ومعه وكلاء المحافظة إبراهيم الحملي ومحمد القاضي والدكتور طه الحمزي ومحمد القيسي وعدد من القيادات الأمنية، جرحى الجيش واللجان الشعبية بهيئة المستشفى الجمهوري.



وقدموا لهم الهدايا العيدية عرفانا بتضحياتهم البطولية التي سطروها دفاعا عن الوطن ..متمنين لهم الشفاء العاجل .



فيما عبر الجرحى الجيش واللجان الشعبية عن إمتنانهم لهذه الزيارة التي تجسد مدى التلاحم بين أبناء الشعب اليمني .. مؤكدين عزمهم مواصلة الذود عن حياض الوطن وعزته وكرامته ومواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



كما تفقد وكلاء محافظة حجة المرابطين في عدد من النقاط الأمنية .. مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المحافظة.



واطلع وكيل أول المحافظة هلال الصوفي ووكلاء ومشائخ ووجهاء المحافظة على أحوال المرابطين في جبهات الساحل الغربي .. مقدمين لهم الهدايا الرمزية بمناسبة عيد الأضحى.



وقد عبر المرابطون من أبطال الجيش واللجان الشعبية عن تقديرهم لهذه الزيارة .. مجددين العهد لله والوطن بأنهم لن يألوا جهدا في مواجهة العدوان وردعه على ما يرتكبه من جرائم ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني.



وأكد الوكيل الصوفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية الزيارات العيدية لقيادة ومسئولي ووجهاء ومشائخ المحافظة لجرحى العدوان والمرابطين في النقاط الأمنية وكذا المرابطين في جبهات العزة والشرف الساحل الغربي .



كما أكد أهمية تعزيز الإصطفاف والتلاحم في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .



وحيا الوكيل الصوفي الملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية وصمودهم وثباتهم في مواقع الشرف والبطولة .

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ