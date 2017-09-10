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  رياضة
فوز الإيطالي فيناتي بجائزة "سان مارينو" للدراجات النارية
[10/سبتمبر/2017]
سان مارينو- سبأ:
فاز الدراج الإيطالي رومانو فيناتي (هوندا) بالمركز الأول في فئة (موتو 3) ضمن بطولة العالم للدراجات النارية خلال سباق جائزة سان مارينو الكبرى محرزا انتصاره الثامن هذا الموسم.

وخلال السباق الذي تخلله تساقط أمطار غزيرة لا سيما في بدايته، اجتاز فيناتي خط النهاية متقدما بفارق حوالي 30 ثانية عن الإسباني خوان مير (هوندا)، متصدر بطولة العالم والإيطالي الآخر فابيو دي جان أنطونيو الذي حل في المركز الثالث.

وانتزع فيناتي المركز الثاني في الترتيب العام على حساب الإسباني أرون كانيت الذي سقط عن دراجته في سباق اليوم وتراجع بالتالي إلى المركز الثالث.

ولا يزال مير يحتل الصدارة بفارق مريح عن فيناتي بلغ 61 نقطة.

سبأ
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