محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير النفط يتفقد مستوى الانضباط بشركة الإستثمارات النفطية صنعاء - سبأ:

تفقد وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي اليوم مستوى الإنضباط بشركة الإستثمارات النفطية عقب إجازة عيد الأضحى.



والتقى وزير النفط والمعادن المدير التنفيذي للشركة وقيادة الشركة ومجلس المديرين ونقابة الموظفين، حيث جرى إستعراض ومناقشة أوضاع وأعمال الشركة والصعوبات التي تواجهها في ظل الأوضاع الراهنة جراء إستمرار العدوان والحصار.



وتطرق اللقاء إلى الإشكاليات التي تواجه العاملين في الشركة وخاصة في الجوانب المالية وشحة الإمكانيات .



وأكد اللقاء أهمية التنسيق مع قيادة وزارة النفط والمعادن للتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول اللازمة التي تواجه الشركة والعاملين فيها وخاصة في الجوانب المالية .



وأكد وزير النفط والمعادن أهمية مضاعفة الجهود والعمل على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركة وقطاع النفط والغاز بصورة عامة .



وأشاد بالجهود التي يبذلها العاملين في شركة الإستثمارات النفطية وقطاعات النفط والغاز وحرصهم على التغلب على الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الهام.

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ