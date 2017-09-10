ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 10 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:49:00م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس النواب
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الأخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب.
الإعصار إيرما يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة الانذار القصوى
وصل الإعصار (إيرما) اليوم الأحد، الى جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية التي هرب سكانها ليلا من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الانذار القصوى.
تونس تعتزم توليد الطاقة الشمسية وتصديرها إلى أوروبا
بحث فريق من الخبراء والمختصين التابعين للشركة البريطانية (نور) العاملة في مجال الطاقة، مع عدد من المسئولين في مدينة قبلي التونسية فرص انجاز مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة معتمدية (رجيم معتوق) على مساحة تناهز 20 ألف هكتار...
إنترميلان يهزم سبال 2-0 محققاً فوزه الثالث على التوالي بالدوري الإيطالي لكرة القدم
واصل إنترميلان بدايته القوية للموسم محققاً فوزه الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على سبال الوافد الجديد اليوم الأحد.
آخر الأخبار:
قيادة محافظة حجة تتفقد أحوال الجرحى والمرابطين في الساحل الغربي
فوز الإيطالي فيناتي بجائزة "سان مارينو" للدراجات النارية
وزير الزراعة والري يطلع على تنفيذ حملة مكافحة الجدمي بذمار
فوز ريال سوسييداد على مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 4-2 ببطولة أسبانيا لكرة القدم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير النفط يتفقد مستوى الانضباط بشركة الإستثمارات النفطية
[10/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي اليوم مستوى الإنضباط بشركة الإستثمارات النفطية عقب إجازة عيد الأضحى.

والتقى وزير النفط والمعادن المدير التنفيذي للشركة وقيادة الشركة ومجلس المديرين ونقابة الموظفين، حيث جرى إستعراض ومناقشة أوضاع وأعمال الشركة والصعوبات التي تواجهها في ظل الأوضاع الراهنة جراء إستمرار العدوان والحصار.

وتطرق اللقاء إلى الإشكاليات التي تواجه العاملين في الشركة وخاصة في الجوانب المالية وشحة الإمكانيات .

وأكد اللقاء أهمية التنسيق مع قيادة وزارة النفط والمعادن للتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول اللازمة التي تواجه الشركة والعاملين فيها وخاصة في الجوانب المالية .

وأكد وزير النفط والمعادن أهمية مضاعفة الجهود والعمل على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركة وقطاع النفط والغاز بصورة عامة .

وأشاد بالجهود التي يبذلها العاملين في شركة الإستثمارات النفطية وقطاعات النفط والغاز وحرصهم على التغلب على الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الهام.

سبأ
  المزيد من (محلي)
قيادة محافظة حجة تتفقد أحوال الجرحى والمرابطين في الساحل الغربي
وزير الزراعة والري يطلع على تنفيذ حملة مكافحة الجدمي بذمار
وزير الخارجية يلتقي مسئولة اليمن في برنامج الأمم المتحدة للمرأة
مناقشة تحسين ورفع نسبة الايرادات الضريبية بريمة
وزير العدل يدعو إلى مضاعفة الجهود لتحقيق العدالة
تدشين خدمة الرقم ( 189 ) الخاص بالشكاوي بعمران
رئيس مجلس الشورى يعزي عضو المجلس علوي المشهور في وفاة أخيه
رئيس الوزراء يثمن صمود أبناء تهامة في مواجهة العدوان ومؤامراته
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس النواب
تدشين مركز الشكاوي والبلاغات في أمن البيضاء
العدوان السعودي على اليمن
وزير الخارجية يلتقي مسئولة اليمن في برنامج الأمم المتحدة للمرأة
[10/سبتمبر/2017]
رئيس الوزراء يثمن صمود أبناء تهامة في مواجهة العدوان ومؤامراته
[10/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[10/سبتمبر/2017]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على سوق شعبي بحجة
[10/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف محافظات الجمهورية بـ 35 غارة
[10/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by