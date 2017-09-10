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إنترميلان يهزم سبال 2-0 محققاً فوزه الثالث على التوالي بالدوري الإيطالي لكرة القدم
واصل إنترميلان بدايته القوية للموسم محققاً فوزه الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على سبال الوافد الجديد اليوم الأحد.
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  رياضة
إنترميلان يهزم سبال 2-0 محققاً فوزه الثالث على التوالي بالدوري الإيطالي لكرة القدم
[10/سبتمبر/2017]
روما- سبأ:
واصل إنترميلان بدايته القوية للموسم محققاً فوزه الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على سبال الوافد الجديد اليوم الأحد.

وتقدم ماورو إيكاردي بهدف لإنترناسيونالي من ركلة جزاء في الدقيقة 27 وأضاف إيفان بريشيتش الهدف الثاني قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح رصيد إنترميلان 9 نقاط من 3 مباريات ويتقاسم الصدارة مع يوفنتوس حامل اللقب الذي تفوق 3-صفر على كييفو في انطلاق الجولة يوم أمس السبت.

ويتقاسم إيكاردي صدارة هدافي الدوري مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس برصيد 5 أهداف لكل منهما.

سبأ
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