رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنترميلان يهزم سبال 2-0 محققاً فوزه الثالث على التوالي بالدوري الإيطالي لكرة القدم روما- سبأ:

واصل إنترميلان بدايته القوية للموسم محققاً فوزه الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على سبال الوافد الجديد اليوم الأحد.



وتقدم ماورو إيكاردي بهدف لإنترناسيونالي من ركلة جزاء في الدقيقة 27 وأضاف إيفان بريشيتش الهدف الثاني قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.



وأصبح رصيد إنترميلان 9 نقاط من 3 مباريات ويتقاسم الصدارة مع يوفنتوس حامل اللقب الذي تفوق 3-صفر على كييفو في انطلاق الجولة يوم أمس السبت.



ويتقاسم إيكاردي صدارة هدافي الدوري مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس برصيد 5 أهداف لكل منهما.

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ