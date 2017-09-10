محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي مسئولة اليمن في برنامج الأمم المتحدة للمرأة صنعاء - سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم مسئولة اليمن في برنامج الأمم المتحدة للمرأة مارتا روث كولبرون التي تزور اليمن حاليا.



جرى خلال اللقاء إستعراض مهام برنامج الأمم المتحدة للمرأة والدور المناط به في تعزيز دور المرأة في المجتمعات.



وأشارت كولبرون إلى أن البرنامج سيحرص على تقديم المساعدات الإنسانية والدعم للنساء المستهدفات في شرائح محددة سواء في مراكز الأيتام أو في السجون أو المعوزات جراء العدوان وتداعياته بغرض توفير مصادر دخل مستدامة لهن.



وفي اللقاء أشار وزير الخارجية إلى أن المرأة اليمنية لها مكانة خاصة في المجتمع ولها دور بارز وهام في مواجهة العدوان ..لافتا إلى أن أغلب ضحايا غارات طيران العدوان من النساء والأطفال وكبار السن.



وأكد حرص حكومة الإنقاذ الوطني على تسهيل مهام وعمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للمرأة في الجوانب الخدمية والتعليمية والتوعوية وفي إطار راسخ من الشفافية والتعاون والتنسيق تركيزاً على إدراك الإحتياجات الفعلية لليمن والمرأة اليمنية والإيفاء بها من خلال الإمكانات المتاحة والدعم الذي يمكن توفيره عبر الجهات المانحة.

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ