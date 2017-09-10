محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة تحسين ورفع نسبة الايرادات الضريبية بريمة ريمة - سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بمكتب الضرائب بمحافظة ريمة برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري سير عمل المكتب وآليات تحصيل الإيرادات الضريبية وسبل تحسين الأداء.



وتطرق الاجتماع إلى الآليات والمقترحات الهادفة إلى تحسين وتطوير ورفع نسبة الإيرادات الضريبية بمختلف جوانبها وعلى وجه الخصوص موارد الضريبة العامة على القات.



وفي الاجتماع ، شدد المحافظ العمري على ضرورة تعزيز الموارد الضريبية وضبط المكلفين المتهربين من توريدها وبذل مزيد من الجهود في تحسين الموارد المحلية والمشتركة التي تخدم عملية التنمية بالمحافظة.



وأشار العمري إلى أهمية توسيع وتفعيل الأوعية الضريبية وتطوير العمل والأداء في الجانب الضريبي وبما ينعكس إيجابا على الجوانب والمجالات التنموية والخدمات الاجتماعية.



وأكد على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في مواجهة العدوان السعودي الأميركي وحصاره الجائر على اليمن.



من جهته استعرض مدير مكتب الضرائب بالمحافظة قيس الشريف مستوى الانضباط الوظيفي و تحصيل الموارد الضريبية خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري.

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ