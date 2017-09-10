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وزير العدل يدعو إلى مضاعفة الجهود لتحقيق العدالة
[10/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
دعا وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، قضاة وموظفي المحاكم، إلى مضاعفة الجهود لمعالجة الصعوبات التي تواجه القضاء جراء العدوان والعمل على تحقيق العدالة.

وشدد وزير العدل خلال زيارته اليوم إلى الشعبة والمحكمة والنيابة الجزائية ومحكمتي جنوب غرب والصحافة والمطبوعات بأمانة العاصمة، على ضرورة الإلتزام بالدوام وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهاونين في أداء وظائفهم وكذا الذين يمارسون سلوكيات تخل بهيبة القضاء.

واطلع وزير العدل خلال الزيارة على الأنظمة والآليات المتعبة في إستقبال الدعاوي، ونظام الجلسات، وعملية الأرشفة الالكترونية للقضايا، وكذا عمل مراكز المعلومات وسجلات حصر القضايا والتحقيق.

وحث الوزير عقبات، القضاة والموظفين على المعاملة الحسنة للمواطنين، والإستماع إلى شكاويهم والتعاطي معها بكل جدية وتسهيل إجراءات التقاضي وتمكين طالبي الحقوق من حقوقهم في أسرع وقت.

واستمع من قضاة وموظفي المحاكم إلى شرح عن القضايا المنظورة أمامهم والمعوقات التي تقف أمام العمل جراء شحة الإمكانات، كما استمع إلى عدد من شكاوي المواطنين ووجه بمعالجتها.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها المحكمة والنيابة الجزائية في تطبيق العدالة وإعادة كل ذي حق حقه، واستخدام الأنظمة والتقنية الحديثة، والتنظيم العالي للعمل والتنسيق بين كافة إداراتها.

وأكد وزير العدل أن قيادة السلطة القضائية لن تألوا جهدا في توفير الإمكانات لكافة المحاكم والنيابات بما يضمن سرعة البت في القضايا والإستمرار في تطوير كفاءات القضاة وأعضاء النيابة .

إلى ذلك تفقد نائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة ووكيل الوزارة القاضي سعد هادي وعدد من قيادات الوزارة، عدد من محاكم أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء واطلعوا على سير العمل بالمحاكم ومستوى الإنضباط عقب إجازة عيد الأضحى.

وشددوا على أهمية الإلتزام بالدوام وتأدية الواجب القضائي بكل مهنية وتحقيق أهداف القضاء العادل والعمل بكل ما أمكن لتجاوز كافة التحديات التي فرضها العدوان والحصار.

سبأ
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