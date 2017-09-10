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آخر تحديث: الأحد، 10 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:49:00م
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تدشين خدمة الرقم ( 189 ) الخاص بالشكاوي بعمران
[10/سبتمبر/2017]
عمران - سبأ:
دشن محافظ عمران الدكتور فيصل صغير جعمان اليوم، ومعه مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل خدمة الرقم ( 189 ) الخاص بالشكاوي والبلاغات التابع لمكتب المفتش العام بوزارة الداخلية.

تهدف هذه الخدمة إلى تفعيل العمل الأمني وتوطيد العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، وتسهيل تواصل المواطنين بالقيادات العليا بوزارة الداخلية.

وفي التدشين أكد المحافظة جعمان أهمية تفعيل هذه الخدمة التي تعتبر من الوسائل الحديثة لتسهيل خدمة المواطنين ومنع أي تجاوزات للنظام والقانون قد تحدث من قبل منتسبي وزارة الداخلية والمرافق التابعة لها، بالإضافة الى تحقيق الأمن والاستقرار.

وثمن محافظ عمران جهود رجال الأمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة لا سيما في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد جراء العدوان والحصار.

من جهته، أوضح مدير أمن المحافظة أن هذه الخدمة التي ستعمل على مدار الساعة تهدف إلى تحقيق مبدأ الأمن في خدمه المجتمع من خلال استقبال البلاغات الأمنية التي تتصل بأمن وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن خدمة الخط الساخن ستتيح للمواطنين إبداء آرائهم وتلقي شكاواهم عن مجمل القضايا والحوادث الأمنية والتجاوزات من أي كان .. داعياً كافة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الخدمة بما يخدم المصلحة العامة.

تخلل التدشين كلمات توعوية توضح بالإرشادات والتعليمات الهامة والضوابط العامة لاستخدام هذه الخدمة.

سبأ
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