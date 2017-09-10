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  سياحة
السياحة العالمية: نمو عدد الزائرين الدوليين للشرق الاوسط بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام الجاري
[10/سبتمبر/2017]
جنيف- سبأ:
أكدت منظمة السياحة العالمية نمو عدد الزائرين الدوليين لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 9 في المائة خلال النصف الاول من عام 2017م.

وقالت المنظمة في تقرير حديث نشرته صحيفة (ترافل ديلي نيوز) إن عدد الزائرين الدوليين في جميع أنحاء العالم بلغ 598 مليون شخص في الأشهر الستة الأولى من عام 2017م أي بزيادة تقدر بنحو 36 مليون عن نفس الفترة من عام 2016م.

وذكرت أن عدد الزائرين الدوليين لإفريقيا ومنطقة شرق آسيا ارتفع بنسبة 8 في المائة لكل منهما مقارنة بـ3 في المائة للأمريكيتين.

سبأ
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