عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تنتج رادار جديد يرصد أكثر من 100 هدف في آن واحد موسكو- سبأ:

أعلنت روسيا عن إنتاج رادار جوال حديث من طراز (الـ 1191) يعد أول رادار جوال في العالم يعمل بأمواج يقاس طولها بالمتر.



وبحسب وسائل الإعلام الروسية فقد انتج مصنع تابع لشركة (ألماز-أنتي) مختص في صناعة الإلكترونيات في مدينة أوليانوفسك الرادار الذي يتصف بمعالجة رقمية للإشارات المرتدة، ويؤمن الكشف الأوتوماتيكي عن كل الأهداف الجوية ومتابعتها، بما فيها تلك التي تستخدم تقنيات التخفي.



ويستطيع الرادار حساب أبعاد الهدف في 3 إحداثيات، وتصنيفه وتحديد تبعيته، ويتميز بقدرته على متابعة الأهداف في الظروف الجوية المعقدة، كما أنه قادر على رصد أكثر من 100 هدف ومتابعتها في آن واحد.



والرادار مجهز بمنظومة دفاع تجعل منه هدفا مستحيلا لكل أنواع الصواريخ المضادة للرادارات.

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ