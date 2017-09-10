ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 10 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:49:00م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس النواب
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الأخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب.
الإعصار إيرما يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة الانذار القصوى
وصل الإعصار (إيرما) اليوم الأحد، الى جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية التي هرب سكانها ليلا من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الانذار القصوى.
تونس تعتزم توليد الطاقة الشمسية وتصديرها إلى أوروبا
بحث فريق من الخبراء والمختصين التابعين للشركة البريطانية (نور) العاملة في مجال الطاقة، مع عدد من المسئولين في مدينة قبلي التونسية فرص انجاز مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة معتمدية (رجيم معتوق) على مساحة تناهز 20 ألف هكتار...
إنترميلان يهزم سبال 2-0 محققاً فوزه الثالث على التوالي بالدوري الإيطالي لكرة القدم
واصل إنترميلان بدايته القوية للموسم محققاً فوزه الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على سبال الوافد الجديد اليوم الأحد.
آخر الأخبار:
قيادة محافظة حجة تتفقد أحوال الجرحى والمرابطين في الساحل الغربي
فوز الإيطالي فيناتي بجائزة "سان مارينو" للدراجات النارية
وزير الزراعة والري يطلع على تنفيذ حملة مكافحة الجدمي بذمار
فوز ريال سوسييداد على مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 4-2 ببطولة أسبانيا لكرة القدم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
روسيا تنتج رادار جديد يرصد أكثر من 100 هدف في آن واحد
[10/سبتمبر/2017]
موسكو- سبأ:
أعلنت روسيا عن إنتاج رادار جوال حديث من طراز (الـ 1191) يعد أول رادار جوال في العالم يعمل بأمواج يقاس طولها بالمتر.

وبحسب وسائل الإعلام الروسية فقد انتج مصنع تابع لشركة (ألماز-أنتي) مختص في صناعة الإلكترونيات في مدينة أوليانوفسك الرادار الذي يتصف بمعالجة رقمية للإشارات المرتدة، ويؤمن الكشف الأوتوماتيكي عن كل الأهداف الجوية ومتابعتها، بما فيها تلك التي تستخدم تقنيات التخفي.

ويستطيع الرادار حساب أبعاد الهدف في 3 إحداثيات، وتصنيفه وتحديد تبعيته، ويتميز بقدرته على متابعة الأهداف في الظروف الجوية المعقدة، كما أنه قادر على رصد أكثر من 100 هدف ومتابعتها في آن واحد.

والرادار مجهز بمنظومة دفاع تجعل منه هدفا مستحيلا لكل أنواع الصواريخ المضادة للرادارات.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الإعصار إيرما يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة الانذار القصوى
وزير ألماني يحث الاتحاد الأوروبي على توحيد الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء
الدفاع الروسية: انتصار الجيش السوري على داعش في دير الزور يتجاوز بأهميته كل الانتصارات السابقة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرا فلسطينيا محررا في بيت لحم ..ويستولي على مركبات في الرأس الأحمر بطوباس
المكسيك: 65 قتيلا في الزلزال واثنان آخران في اعصار "كاتيا"
غوتيريش يعتبر الأزمة الكورية ''الأخطر منذ سنوات''
تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن بيونغ يانغ تلتف بشكل متزايد على العقوبات
ميركل تقترح إجراء محادثات على غرار المحادثات الإيرانية لإنهاء أزمة كوريا الشمالية
الإعصار إيرما يعود للاشتداد مع اقترابه من ولاية فلوريدا الأمريكية
باكستان تستدعي سفير ميانمار للاحتجاج على العنف ضد الروهينجا
العدوان السعودي على اليمن
وزير الخارجية يلتقي مسئولة اليمن في برنامج الأمم المتحدة للمرأة
[10/سبتمبر/2017]
رئيس الوزراء يثمن صمود أبناء تهامة في مواجهة العدوان ومؤامراته
[10/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[10/سبتمبر/2017]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على سوق شعبي بحجة
[10/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف محافظات الجمهورية بـ 35 غارة
[10/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by