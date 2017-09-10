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رئيس الوزراء يثمن صمود أبناء تهامة في مواجهة العدوان ومؤامراته
[10/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على الدور المحوري لمحافظة الحديدة وأبنائها في مسار الصمود ومواجهة تحالف العدوان السعودي ومؤامراته الدنيئة بحق الوطن بصورة عامة والحديدة بوجه خاص .

جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء اليوم بصنعاء مجموعة من المسئولين والأكاديميين والشخصيات الإجتماعية التهامية الذين تبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الدولة عبدالعزيز البكير.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والقضايا المتصلة بمحافظة الحديدة ومتطلبات أبنائها ذات الأولوية في الجوانب الخدمية والإدارية والإنسانية.

وأوضح الدكتور بن حبتور حرص الحكومة على تخفيف معاناة المحافظة وأبنائها والعمل على تأكيد حضورهم الفاعل في إدارة شؤون محافظتهم وإقتراح الحلول للمشاكل والقضايا ذات الأولية التي تواجهها في هذه المرحلة الاستثنائية .. مثمنا صمود أبناء المحافظة في وجه العدوان رغم ما يكابدونه من معضلات ألقت بضلالها القاتم على مناحي حياتهم اليومية.

ولفت إلى الأوضاع الإستثنائية التي خلفها إستمرار العدوان والحصار والتي تطلبت إجراءات استثنائية للتعامل معها ومواجهة تداعياتها على المستوى الوطني وخاصة على جوانب الأمن والإستقرار والسلم الإجتماعي .. مؤكداً أن الإجراءات الإستثنائية سيتم تعطيلها حال إنهاء العدوان رفع والحصار وإنتهاء المبررات التي استدعت اللجوء إليها .

وأوضح رئيس الوزراء أن الدستور والقانون سيظل مرجعية جميع اليمنيين في بناء غدهم الأفضل والمستقر .

وتحدث عدد من المشاركين في اللقاء .. مؤكدين صمود أبناء تهامة في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية بحق الوطن الأرض والإنسان .

وأعربوا عن تطلعهم في إيلاء المحافظة العناية التي تتناسب وحجمها الديمغرافي ونشاطها الزراعي والسمكي مع العمل في الوقت نفسه على معالجة الإشكاليات ذات الطابع الإداري والخدمي .. موضحين الحاجة الملحة لأبناء المحافظة في هذه الفترة وخاصة في مجالات الصحة العامة والكهرباء والإغاثة الإنسانية .

وأشاروا إلى أن تهامة وأبنائها كانت وستظل مع الوطن في مواجهة العدوان الغادر وإفشال مخططاته الإجرامية.

سبأ
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