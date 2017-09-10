ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 10 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:49:00م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس النواب
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الأخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب.
الإعصار إيرما يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة الانذار القصوى
وصل الإعصار (إيرما) اليوم الأحد، الى جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية التي هرب سكانها ليلا من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الانذار القصوى.
تونس تعتزم توليد الطاقة الشمسية وتصديرها إلى أوروبا
بحث فريق من الخبراء والمختصين التابعين للشركة البريطانية (نور) العاملة في مجال الطاقة، مع عدد من المسئولين في مدينة قبلي التونسية فرص انجاز مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة معتمدية (رجيم معتوق) على مساحة تناهز 20 ألف هكتار...
إنترميلان يهزم سبال 2-0 محققاً فوزه الثالث على التوالي بالدوري الإيطالي لكرة القدم
واصل إنترميلان بدايته القوية للموسم محققاً فوزه الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على سبال الوافد الجديد اليوم الأحد.
آخر الأخبار:
قيادة محافظة حجة تتفقد أحوال الجرحى والمرابطين في الساحل الغربي
فوز الإيطالي فيناتي بجائزة "سان مارينو" للدراجات النارية
وزير الزراعة والري يطلع على تنفيذ حملة مكافحة الجدمي بذمار
فوز ريال سوسييداد على مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 4-2 ببطولة أسبانيا لكرة القدم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس النواب
[10/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الأخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب.

جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات أعمال مجلس النواب ونتائج دورته الحالية وجلسات أعماله والقضايا التي يعمل عليها وفق أولويات العمل التي تقتضيها ظروف المواجهة للعدوان السعودي الأمريكي والحفاظ على الجبهة الداخلية من الإستهداف المنظم والتصعيد الذي يقوم به العدوان بعد فشل مخططاته في إستهداف الجبهات العسكرية وجبهة الصبر والصمود وتضحيات الشعب اليمني الذي يستحق من الجميع الوقوف بأمانة أمام تضحياته، وهو ما تجلى في موقف مجلس النواب وأعضائه الأحرار الوطنيين لوطنهم وشعبهم من منطلقات إيمانية ثابتة لا تتزحزح.

وثمن رئيس المجلس السياسي الأعلى الأدوار الوطنية التي تبذلها رئاسة مجلس النواب وأعضائه في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ اليمن .

سبأ
  المزيد من (محلي)
قيادة محافظة حجة تتفقد أحوال الجرحى والمرابطين في الساحل الغربي
وزير الزراعة والري يطلع على تنفيذ حملة مكافحة الجدمي بذمار
وزير النفط يتفقد مستوى الانضباط بشركة الإستثمارات النفطية
وزير الخارجية يلتقي مسئولة اليمن في برنامج الأمم المتحدة للمرأة
مناقشة تحسين ورفع نسبة الايرادات الضريبية بريمة
وزير العدل يدعو إلى مضاعفة الجهود لتحقيق العدالة
تدشين خدمة الرقم ( 189 ) الخاص بالشكاوي بعمران
رئيس مجلس الشورى يعزي عضو المجلس علوي المشهور في وفاة أخيه
رئيس الوزراء يثمن صمود أبناء تهامة في مواجهة العدوان ومؤامراته
تدشين مركز الشكاوي والبلاغات في أمن البيضاء
العدوان السعودي على اليمن
وزير الخارجية يلتقي مسئولة اليمن في برنامج الأمم المتحدة للمرأة
[10/سبتمبر/2017]
رئيس الوزراء يثمن صمود أبناء تهامة في مواجهة العدوان ومؤامراته
[10/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[10/سبتمبر/2017]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على سوق شعبي بحجة
[10/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف محافظات الجمهورية بـ 35 غارة
[10/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by