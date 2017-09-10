محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس النواب صنعاء - سبأ:

استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الأخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب.



جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات أعمال مجلس النواب ونتائج دورته الحالية وجلسات أعماله والقضايا التي يعمل عليها وفق أولويات العمل التي تقتضيها ظروف المواجهة للعدوان السعودي الأمريكي والحفاظ على الجبهة الداخلية من الإستهداف المنظم والتصعيد الذي يقوم به العدوان بعد فشل مخططاته في إستهداف الجبهات العسكرية وجبهة الصبر والصمود وتضحيات الشعب اليمني الذي يستحق من الجميع الوقوف بأمانة أمام تضحياته، وهو ما تجلى في موقف مجلس النواب وأعضائه الأحرار الوطنيين لوطنهم وشعبهم من منطلقات إيمانية ثابتة لا تتزحزح.



وثمن رئيس المجلس السياسي الأعلى الأدوار الوطنية التي تبذلها رئاسة مجلس النواب وأعضائه في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ اليمن .

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ