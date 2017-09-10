اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تونس تعتزم توليد الطاقة الشمسية وتصديرها إلى أوروبا تونس- سبأ:

بحث فريق من الخبراء والمختصين التابعين للشركة البريطانية (نور) العاملة في مجال الطاقة، مع عدد من المسئولين في مدينة قبلي التونسية فرص انجاز مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة معتمدية (رجيم معتوق) على مساحة تناهز 20 ألف هكتار والتي تعد الأكبر عالمياً.



وقالت وكالة الأنباء التونسية اليوم الأحد إنه سيتم توليد الكهرباء بهذه المحطة اعتمادا على الطاقة الشمسية وتصديره الى الدول الاوروبية.



وأشارت الوكالة إلى أن هذا المشروع كانت الشركة البريطانية المذكورة تقدمت بفكرة إنجازه منذ سنة 2012م.

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ