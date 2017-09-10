ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [10/سبتمبر/2017] مسقط - سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (5ر9) نقطة وبنسبة (19ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (57ر5056) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (08ر5047) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (932) ألفًا و(382) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (1ر66) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(750) ألفًا و(862) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (052ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (63ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (161) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (30ر17) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين(57) ألف ريال عماني أي ما نسبته (15ر6) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (104) آلاف ريال عماني وبنسبة (15ر11) في المائة.

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