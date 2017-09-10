تدشين مركز الشكاوي والبلاغات في أمن البيضاء [10/سبتمبر/2017] البيضاء - سبأ:

دشن محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم العمل بمركز الشكاوي والبلاغات بادارة أمن المحافظة لإستقبال الشكاوى من كافة المواطنين على الرقم 189.



وإستمع المحافظ المنصوري خلال التدشين من مدير أمن المحافظة العميد محمد دعبش إلى شرح حول أهداف المركز المتعلقة بتوطيد العلاقه بين الأمن والمجتمع وتسهيل التواصل مع المواطن وتعزيز أداء منتسبي الداخلية من خلال منع أي تجاوزات وتحقيق مبدأ الأمن في خدمة المجتمع وإستقبال الإتصالات التي تتعلق بالأمن والسلامة.



وأكد محافظ البيضاء أهمية التعامل الخلاق مع المواطنيين و الإسهام في تحقيق السلم الإجتماعي ..مشددا على ضرورة اليقظة والجاهزية وحفظ الإستقرار في مختلف مناطق المحافظة.



كما أكد أهمية إضطلاع كافة منتسبي الأجهزة الأمنية بمسؤليتها في ظل الظروف الراهنة جراء إستمرار العدوان والحصار الجائر .



حضر التدشين قائد الأمن المركزي العقيد صبار طلان وقائد فرع النجدة العميد محمد الأصبحي ومدراء أمن المديريات.

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