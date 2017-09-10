رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الصماد [10/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أدى اليمين الدستورية أمام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.



وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه القاضي أحمد المتوكل، على أهمية تفعيل كافة الطاقات والتغلب على الصعوبات التي نتجت جراء العدوان السعودي الأمريكي والتي مست المؤسسة القضائية بشكل مباشر وغير مباشر.



كما أكد أهمية الوقوف بحزم أمام التحديات الراهنة والقوى التي تريد تعطيل المؤسسة القضائية واستمرار حرمان المجتمع من الحصول على العدالة وإنجاز القضايا المنظورة أمام القضاء، واستمرار تعثر أداء المحاكم والقضاء.



وتمنى الأخ صالح الصماد، لرئيس مجلس القضاء الأعلى التوفيق والنجاح في المهمة الوطنية التي أسندت اليه في هذا الظرف الاستثنائي.

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