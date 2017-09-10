98بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي بالمحويت في اليوم الثاني للدوام الرسمي بعد إجازة عيد الأضحى [10/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:

بلغت نسبة الحضور والانضباط الوظيفي لموظفي مكاتب السلطة المحلية بمحافظة المحويت خلال اليوم الثاني من الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الاضحى المبارك نحو (98) بالمائة من أجمالي عام الموظفين العاملين في دواوين المكاتب التنفيذية والخدمية والبالغ عددهم بنحو 1994 موظفا وموظفه.



وذكر مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة عبد الكريم الوذن لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مكتب الخدمة بالمحافظة نفذ اليوم حملة تفتيش شملت كافة مكاتب وحدات الجهاز الإداري بمركز المحافظة للتحري عن مستوى الانضباط الوظيفي.



وأضاف إن مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة وطبقاً لتوجيهات الوزارة ورئاسة الوزراء سيكثف خلال الأيام القادمة الحملات التفتيشية في عموم المكاتب والجهات لرصد جميع حالات الغياب والانقطاع الوظيفي، وتطبيق العقوبات الجزائية ضد المتغيبين وفقاً للقانون.

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