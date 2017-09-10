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أمين محلي أمانة العاصمة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية
[10/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
 تفقد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم سير العمل في عدد من المكاتب التنفيذية والقطاعات الخدمية بالأمانة في ثاني أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الاضحى المبارك .

واطلع جمعان ومعه رئيس  لجنة الخدمات بمحلي الأمانة عادل العقاري ووكيل الامانة لقطاع الخدمات علي السقاف على مستوى الانضباط الوظيفي في ثاني ايام الدوام الرسمي بمديرية الوحدة ومكاتب الماليه والأوقاف والإرشاد بالأمانة.

 واطلع امين محلي العاصمة على حوافظ الحضور والغياب الخاصة بالموظفين والعاملين وتعرف على نسبة الحضور ومدى الالتزام بالدوام بما يضمن تواجد جميع المختصين لتسيير معاملات المواطنين وحل كافة قضاياهم والإشكاليات التي تواجههم وكذا تقديم الخدمات الضرورية لكافة سكان العاصمة.

         واستمع جمعان من مدراء عموم مديرية الوحدة ومكاتب المالية والأوقاف والإرشاد إلى شرح عن سير العمل بالمديرية واليات تسيير معاملات المواطنين وحل كافة الاشكاليات التي تواجههم والإجراءات المتخذة إزاءها وكذا عن الصعوبات والاحتياجات الضرورية من نفقات تشغيلية وغيرها.

وأشاد أمين محلي العاصمة صنعاء بصمود وثبات عمال النظافة وكافة القطاعات الاخرى في مختلف الجوانب وبمستوى الانضباط الوظيفي في ثاني أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الاضحى .

وأوضح أن النزول الميداني لقيادات السلطة المحلية لمتابعة الانضباط الوظيفي بجميع المديريات والمكاتب التنفيذية بأمانة العاصمة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية العليا من أجل التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الضرورية لسكان العاصمة..لافتا الى ان عملية النزول الميداني لقيادات السلطة المحلية بالأمانة مستمرة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتهاونين بالدوام الرسمي والانضباط الوظيفي.

كما استمع من مدير مكتب الاوقاف والارشاد بالامانة ابراهيم الخطيب إلى شرح عن المهام والأعمال المناطة بالمكتب في الحفاظ على اراضي الاوقاف وتحصيل الايرادات والمديونية بالشكل المطلوب..مستعرضا جميع الصعوبات والتحديات و المشاكل التي تواجه سير عمل المكتب ابرزها صعوبة تنفيذ بعض قرارات المحاكم لاسترجاع حقوق اوقاف الدولة وكذا تحصيل المديونية من بعض الجهات الرسمية.

ووجه أمين محلي العاصمة بهذا الخصوص بضرورة جدولة المشاكل والمعوقات الهامة التي تعيق عمل مكتب الاوقاف والرفع بها خلال مدة اسبوع إلى قيادة امانة العاصمة للنظر والبت فيها في اسرع وقت ممكن بما يضمن الحفاظ على ممتلكات وأراضي الاوقاف.

وحث جمعان كافة مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات والموظفين والعاملين بأمانة العاصمة إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم الصعبة جراء استمرار العدوان الغاشم وحصاره الغاشم لنحو عامين ونصف.

رافقهم في الزيارة التفقدية مدير عام مكتب المالية بالأمانة ماجد العامري ومدير عام العمليات بأمانة العاصمة  عاصم الجلال وعدد من المسئولين.
سبأ
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