استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على سوق شعبي بحجة [10/سبتمبر/2017] حجة - سبأ:

استشهد وأصيب ستة مواطنين اليوم بغارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على سوق شعبي بمحافظة حجة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان ارتكب مجزرة جديدة باستهدافه سوق مديرية حيران ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين في حصيلة أولية.



وندد المصدر بشدة إمعان تحالف العدوان على استهداف المواطنين في المنازل والطرق والأسواق وارتكاب ابشع الجرائم.



وأكد المصدر أن هذه المجازر جرائم حرب لن تسقط بالتقادم .. مستنكرا استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المخزي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من مجازر يندى لها جبين الإنسانية.

