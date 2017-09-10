مصرع عدد من المرتزقة في كسر زحف وهجوم بتعز [10/سبتمبر/2017] تعز - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب أخرين اليوم في كسر زحف وهجوم على مواقعهم بمحافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال كسر محاولة تقدم لهم باتجاه تبة الصنمة بمديرية الوازعية.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوم على مواقع المرتزقة في تباب الصياحي بالضباب وكبدوهم عدد من القتلى والجرحى، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب أخرين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة الضباب.



كما أكد المصدر تدمير آلية تابعة للعدوان خلال هجوم على مواقع المرتزقة في محيط تبة السمين بمديرية ذوباب.



وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على منطقة الهاملي بمديرية موزع.

سبأ