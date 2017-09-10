84 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي بأمانة العاصمة في ثاني أيام الدوام [10/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بلغت نسبة الانضباط الوظيفي بأمانة العاصمة في اليوم الثاني من الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك 84 في المائة.



وأوضح مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالأمانة حميد الهندي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن نسبة الانضباط الوظيفي ارتفعت خلال اليوم الثاني بنسبة اثنين بالمائة مقارنة باليوم الأول ، مشيراً إلى أن نسبة الغياب بلغت 16 بالمائة.



وأكد أن فرق التفتيش ستواصل نزولها الميداني إلى المكاتب التنفيذية و فروع المؤسسات و القطاعات الخدمية الحكومية لمراقبة مستوى الحضور والانضباط الوظيفي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهاونين بالدوام الرسمي.

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