لجنة المعايدة في المنطقة العسكرية الخامسة تختتم زيارتها التفقدية للمقاتلين [10/سبتمبر/2017]

صنعاء - سبأ :

اختتمت لجنة المعايدة المكلفة من رئاسة هيئة الأركان العامة لمقاتلي المنطقة العسكرية الخامسة برئاسة العقيد الركن عبد الواحد القيفي والعقيد نبيل الزين اليوم زياراتها الميدانية والتفقدية لمنتسبي وحدات المنطقة.

حيث زارت اللجنة المقاتلين في القاعدة الإدارية وفرع الشرطة العسكرية واللواء 130 دفاع جوي واللواء الرابع مغاوير واللواء 102مشاة واللواء 25 ميكا.

وتبادل الاخوة القادة مع المقاتلين تهاني العيد واطلعوا على أحوالهم واستمعوا إلى همومهم وسير تنفيذ المهام القتالية في مواجهة المعتدين والغزاة والمرتزقة وماتحقق بفضل الله من انتصارات كسروا بها زحوفات المعتدين واذاقوهم قوة وباس اليمنيين.

وأشار القادة إلى أن أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية سطروا خلال عامين ونصف ولازالوا أروع الملاحم البطولية وحصدوا أرواح الغزاة المعتدين مستمدين قوتهم من الله ومن عدالة قضيتهم ومن قدسية انتمائهم لوطنهم وشرف الدفاع والذود عنه.

وأوضحوا ان قواتنا المسلحة ماضية في معركة الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان الغاشم وهي متواجدة وترابط في كافة المواقع والجبهات مستلهمة إصرارها من عظمة وقدسية موقفها الديني والوطني والأخلاقي في الدفاع عن ارضنا وعن كرامتنا وهو موقف مشرف سيسجلها التاريخ لهذه المؤسسة الوطنية في أنصع صفحاته.

واكد الاخوة الزائرون ان ثبات وصمود المقاتلين في مختلف الجبهات هو مصدر الرهان الحقيقي لتحقيق النصر المؤزر .. حاثين المقاتلين على بذل مزيد من الجهود واليقظة والصبر والبقاء في جاهزية عالية على الدوام.

من جهتهم اكد القادة والضباط والمقاتلين انهم باقون ومستمرون في خنادقهم ومتاريسهم يواجهون المعتدين مجسدين أروع صور الثبات والصمود والاستبسال مثبتين للمحتلين والغزاة الجدد ولكل الأعداء بأن زمن الخنوع قد ولى وودعه شعبنا إلى غير رجعة .. مجددين العهد لله وللوطن والشعب والقيادة بأنهم سيبقون كما هو عهدهم عند مستوى القسم الذي أقسموه باذلين أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيله وسيكونون على الدوام في أتم الجاهزية للرد القاسي والمؤلم على الغزاة والمعتدين في كل الظروف والأوقات.

سبأ