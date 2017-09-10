ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 10 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:11:56م
انتصارات واسعة للجيش واللجان في مختلف الجبهات
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من تحقيق انتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن وجبهات ماوراء الحدود.
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلحاً من (داعش) في غارة جوية بدير الزور بسورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن مقتل 40 مسلحاً من مسلحي تنظيم (داعش) في غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور السورية.
الذهب يسجل أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار
سجل سعر الذهب أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.
المنتخب الأول يبدأ معسكراً في القاهرة استعداداً لإياب تصفيات كأس آسيا
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً السبت معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة إستعداداً لمباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
98بالمائة  نسبة  الانضباط الوظيفي بالمحويت في اليوم الثاني للدوام الرسمي بعد  إجازة عيد الأضحى
أمين محلي أمانة العاصمة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على سوق شعبي بحجة
مصرع عدد من المرتزقة في كسر زحف وهجوم بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لجنة المعايدة في المنطقة العسكرية الخامسة تختتم زيارتها التفقدية للمقاتلين
[10/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
     اختتمت لجنة المعايدة المكلفة من رئاسة هيئة الأركان العامة لمقاتلي المنطقة العسكرية الخامسة برئاسة العقيد الركن عبد الواحد القيفي والعقيد نبيل الزين اليوم زياراتها الميدانية والتفقدية لمنتسبي وحدات المنطقة.
حيث زارت اللجنة المقاتلين في القاعدة الإدارية وفرع الشرطة العسكرية واللواء 130 دفاع جوي واللواء الرابع مغاوير واللواء 102مشاة واللواء 25 ميكا.
وتبادل الاخوة القادة مع المقاتلين تهاني العيد واطلعوا على أحوالهم واستمعوا إلى همومهم وسير تنفيذ المهام القتالية في مواجهة المعتدين والغزاة والمرتزقة وماتحقق بفضل الله من انتصارات كسروا بها زحوفات المعتدين واذاقوهم قوة وباس اليمنيين.
وأشار القادة إلى أن أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية سطروا خلال عامين ونصف ولازالوا أروع الملاحم البطولية وحصدوا أرواح الغزاة المعتدين مستمدين قوتهم من الله ومن عدالة قضيتهم ومن قدسية انتمائهم لوطنهم وشرف الدفاع والذود عنه.
وأوضحوا ان قواتنا المسلحة ماضية في معركة الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان الغاشم وهي متواجدة وترابط في كافة المواقع والجبهات مستلهمة إصرارها من عظمة وقدسية موقفها الديني والوطني والأخلاقي في الدفاع عن ارضنا وعن كرامتنا وهو موقف مشرف سيسجلها التاريخ لهذه المؤسسة الوطنية في أنصع صفحاته.
واكد الاخوة الزائرون ان ثبات وصمود المقاتلين في مختلف الجبهات هو مصدر الرهان الحقيقي لتحقيق النصر المؤزر .. حاثين المقاتلين على بذل مزيد من الجهود واليقظة والصبر والبقاء في جاهزية عالية على الدوام.
من جهتهم اكد القادة والضباط والمقاتلين انهم باقون ومستمرون في خنادقهم ومتاريسهم يواجهون المعتدين مجسدين أروع صور الثبات والصمود والاستبسال مثبتين للمحتلين والغزاة الجدد ولكل الأعداء بأن زمن الخنوع قد ولى وودعه شعبنا إلى غير رجعة .. مجددين العهد لله وللوطن والشعب والقيادة بأنهم سيبقون كما هو عهدهم عند مستوى القسم الذي أقسموه باذلين أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيله وسيكونون على الدوام في أتم الجاهزية للرد القاسي والمؤلم على الغزاة والمعتدين في كل الظروف والأوقات.
سبأ
  المزيد من (محلي)
98بالمائة  نسبة  الانضباط الوظيفي بالمحويت في اليوم الثاني للدوام الرسمي بعد  إجازة عيد الأضحى
أمين محلي أمانة العاصمة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على سوق شعبي بحجة
مصرع عدد من المرتزقة في كسر زحف وهجوم بتعز
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بعمليات متفرقة بنهم
84 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي بأمانة العاصمة في ثاني أيام الدوام
طيران العدوان السعودي يشن 16 غارة على صعدة
انتصارات واسعة للجيش واللجان في مختلف الجبهات
طيران العدوان يستهدف محافظات الجمهورية بـ 35 غارة
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية موزع بتعز
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على سوق شعبي بحجة
[10/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف محافظات الجمهورية بـ 35 غارة
[10/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية موزع بتعز
[09/سبتمبر/2017]
طيرن العدوان يشن أربع غارات على مديرية باقم بصعدة
[09/سبتمبر/2017]
عشر غارات على حرض وميدي وطيران الأباتشي يقصف صحراء ميدي
[09/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by