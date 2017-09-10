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آخر تحديث: الأحد، 10 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:11:56م
انتصارات واسعة للجيش واللجان في مختلف الجبهات
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من تحقيق انتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن وجبهات ماوراء الحدود.
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلحاً من (داعش) في غارة جوية بدير الزور بسورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن مقتل 40 مسلحاً من مسلحي تنظيم (داعش) في غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور السورية.
الذهب يسجل أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار
سجل سعر الذهب أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.
المنتخب الأول يبدأ معسكراً في القاهرة استعداداً لإياب تصفيات كأس آسيا
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً السبت معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة إستعداداً لمباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا 2019.
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  محلي
طيران العدوان السعودي يشن 16 غارة على صعدة
[10/سبتمبر/2017] صعدة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 16 غارة خلال الساعات الماضية على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن في وقت متأخر من مساء أمس سبع غارات على منطقة كهلان بمحيط مدينة صعدة بالإضافة إلى أربع غارات على جبل شعير والثعبان بمديرية باقم.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي الإجرامي شن اليوم ثلاث غارات على منطقة عكوان بمديرية الصفراء وغارتين على مديرية الظاهر خلفت أضراراً مادية بالغة بممتلكات المواطنين .
سبأ
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