طيران العدوان السعودي يشن 16 غارة على صعدة [10/سبتمبر/2017] صعدة - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 16 غارة خلال الساعات الماضية على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن في وقت متأخر من مساء أمس سبع غارات على منطقة كهلان بمحيط مدينة صعدة بالإضافة إلى أربع غارات على جبل شعير والثعبان بمديرية باقم.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي الإجرامي شن اليوم ثلاث غارات على منطقة عكوان بمديرية الصفراء وغارتين على مديرية الظاهر خلفت أضراراً مادية بالغة بممتلكات المواطنين .

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