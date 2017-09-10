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آخر تحديث: الأحد، 10 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:40:48م
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  عربي ودولي
وزير ألماني يحث الاتحاد الأوروبي على توحيد الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء
[10/سبتمبر/2017] برلين - سبأ:
أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره أن الإعانات الاجتماعية التي يحصل عليها طالبو اللجوء في ألمانيا ”مرتفعة جدا“ ولا بد من تنسيقها عبر أوروبا.

ونقلت صحيفة "راينيش بوست" الإقليمية الالمانية عن دي مايتسيره قوله "إنه لا بد من تنسيق إجراءات اللجوء والإعانات التي يحصل عليها طالبو اللجوء عبر الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة.

وقال ”ما نريده في المرحلة المقبلة هو توحيد نظام اللجوء في أوروبا ونحن نتفاوض حاليا على ذلك في الاتحاد الأوروبي... لا يمكن أن تكون المعايير مختلفة بشكل كبير في رومانيا وفنلندا والبرتغال وألمانيا“.

وأضاف ”ألمانيا هي البلد الذي يريد أن يعيش معظم (طالبي اللجوء) فيها لأن عملية وشروط قبولهم فيها سخية نسبيا بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى كما أن الإعانات للاجئين مرتفعة جدا بالمقارنة مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي“.

وتأتي تصريحات وزير الداخلية الألماني قبل أسبوعين من الانتخابات العامة التي تجرى في البلاد وتمثل فيها الهجرة قضية رئيسية.

ودي مايتسيره عضو في التيار المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل والذي من المتوقع أن يصبح مرة أخرى أكبر تكتل بعد الانتخابات التي تجري في 24 سبتمبر على الرغم من خسارة بعض التأييد لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة.
سبأ
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