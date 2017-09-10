الدفاع الروسية: انتصار الجيش السوري على داعش في دير الزور يتجاوز بأهميته كل الانتصارات السابقة [10/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ:





اعتبرت وزارة الدفاع الروسية انتصار الجيش السوري على ما يسمى "تنظيم الدولة الاسلامية" "داعش" وإلحاق الهزيمة به في دير الزور بأنه يتجاوز بأهميته كل الانتصارات السابقة.

ولفتت الوزارة في بيان لها السبت إلى أن هذا "الانتصار يتجاوز في أهميته وحجمه كل الانتصارات السابقة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة".

وجاء في بيان الوزارة "إن قوات الجيش العربي السوري مدعومة من القوات الجوية الفضائية الروسية حققت نجاحات كبيرة جدا وألحقت هزيمة ساحقة بمقاتلي “داعش” بالقرب من مدينة دير الزور".

وتابع البيان بأن قوات الجيش السوري “تمكنت من فك الحصار عن مطار دير الزور العسكري وهي تواصل تحرير الأحياء القريبة منه”.

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