الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرا فلسطينيا محررا في بيت لحم ..ويستولي على مركبات في الرأس الأحمر بطوباس [10/سبتمبر/2017] بيت لحم/طوباس - سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسيرا فلسطينيا محررا، وداهمت 4 منازل، في بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا يبلغ من العمر (19 عاما)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.



وأضاف المصدر إلى أن القوة ذاتها داهمت منزلي شقيقين آخرين، وفتشتهما.



وفي سياق آخر، أشار المصدر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع شرقا، وداهمت منزلي جمال حسين البدن، وسليم جمعة البدن، وفتشتهما.



الى ذلك،استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على عدة مركبات خاصة، لمواطنين فلسطينيين من منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس.



وقال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية، عارف دراغمة في تصريح له، إن قوات الاحتلال استولت صباح اليوم على مركبات خاصة لمواطنين من منطقة الرأس الأحمر.

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