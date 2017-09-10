المكسيك: 65 قتيلا في الزلزال واثنان آخران في اعصار "كاتيا" [10/سبتمبر/2017] خوشيتان دي سرغوسا (المكسيك) - سبأ:

تشهد ولاية واخاكا المكسيكية هزات ارتدادية متتالية بعد زلزال بلغت شدته 8,2 درجة وقع مساء الخميس، وأسفر عن سقوط 65 قتيلا على الأقل، بينما أدى اعصار "كاتيا" الذي ضرب شرق البلاد، الى سقوط قتيلين.



وأوقفت فرق الانقاذ عمليات البحث عن ناجين في مدينة خوشيتان، التي يبلغ عدد سكانها مئة ألف نسمة، وتحيط بها جبال تغطيها نباتات استوائية، وسجل فيها اكبر عدد من الضحايا بلغ 37 قتيلا.



وقال منسق إحدى فرق الإنقاذ روبرتو الونسو للصحفيين، "لم يبق أي شخص تحت الانقاض" في المدينة الواقعة في ولاية واخاكا، حيث نشر أكثر من الف جندي، وسجل أكبر عدد من القتلى بلغ 46 شخصا.



من جهة اخرى، ذكر المركز المكسيكي لرصد الزلازل ان اكثر من 720 هزة ارتدادية سجلت منذ مساء الخميس، بعد الزلزال، الذي اسفر عن جرح مئتي شخص في جميع انحاء البلاد.



وقد اعلنت السلطات الوطنية الحداد ثلاثة ايام على ضحايا الزلزال.



وحدد المركز الاميركي للجيولوجيا مركز اقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن في المحيط الهادئ على بعد حوالى مئة كيلومتر قبالة سواحل تونالا، بولاية شياباس.



وكان زلزال شدته 8,1 درجات وقع في سبتمبر 1985، متسببا بمقتل أكثر من عشرة آلاف شخص.



من جهة اخرى، ادى اعصار "كاتيا" الى مقتل شخصين في خالابا بولاية فيراكروز "في انهيارين ارضيين نجما عن امطار غزيرة"، كما قال مدير الدفاع المدني الفدرالي لويس فيليبي بوينتي لقناة "تيليفيزا".



واضاف ان فيضان نهرين الحق اضرارا بـ235 منزلا، لكن الخسائر اقل مما كان متوقعا.

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