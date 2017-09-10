انتصارات واسعة للجيش واللجان في مختلف الجبهات [10/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من تحقيق انتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن وجبهات ماوراء الحدود.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 27 مرتزق سقطوا بين صريع وجريح في جبهات تعز والجوف ومأرب ونهم.



وأشار إلى أن عدد من مرتزقة الجيش السعودي في نجران لقوا مصرعهم وجرح آخرين في هجوم مباغت للجيش واللجان على تبة الخشباء في رشاحة رغم تحليق الطيران الحربي والأباتشي وطيران الاستطلاع.



وقال المصدر أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تبة الخشباء في رشاحة ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي، كما قصفت تجمعات للآليات والجنود السعوديين في قيادة الحماد ودمرت مخزن أسلحة في رقابة السديس.



وأضاف المصدر أن الجيش واللجان أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات الجيش السعودي في ام التراب، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في جبل الجيبة، وتجمعات للمرتزقة في بوابة الطوال وتجمعات لهم في جبل الجيبة بنجران، بالإضافة إلى تجمعات لهم شرق الربوعة في عسير.



وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات عسكرية واسعة في مديرية نهم كبدوا خلالها المرتزقة خسائر فادحة، حيث نفذ الأبطال عمليات على تباب النهدين وتبة العياني وجنوب القرن والحول واقتحموا موقعي عيدة والمنارة في المجاوحة والتبة الحمراء والنهدين في المدفون ومواقع في وادي ملح وحريب نهم وسلسلة جبال يام، كما تم قنص 6 من المرتزقة.



وفي محافظة تعز استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة في حمير، وتجمع لأفراد وآليات الغزاة والمرتزقة بالقذائف المدفعية غرب معسكر خالد، ودمر الأبطال آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة المعقر بمديرية ذباب، فيما تم قنص 3 من المرتزقة في الهاملي بمديرية موزع واثنان في كلابة وأحد المرتزقة في وادي صالة.



وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان شنوا هجوماً مباغت على مواقع المرتزقة في قرية يعيس بمديرية دمت محافظة الضالع أسفر عن هروب جماعي للمرتزقة واغتنام عتاد عسكري.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان استهدفوا مواقع المرتزقة في صرواح محافظة مأرب وكبدوهم خسائر كبيرة، مشيراً إلى أن العمليات سبقها قصف مدفعي وصاروخي وبدأت ليلاً واستمرت حتى الصباح وسبقها قصف مدفعي وصاروخي أسفرت عن اقتحا أكثر من 13 موقعا واغتنام أسلحة وخسائر كبيرة في عديد وعتاد.



وأشار إلى أن من المواقع المستهدفة تبة المطار والعلم والمستحدث والزغن والأدرم ومواقع في وادي الضيق ونجد العتق، لافتاً إلى أن طيران العدوان فشل في إعاقة تقدم أبطال الجيش واللجان أثناء اقتحامهم.



وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان قنصوا 5 من مرتزقة العدوان في وادي شواق بمديرية الغيل محافظة الجوف، فيما استهدفت مدفعية الجيش تجمع للمرتزقة في الوادي ذاته وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان.



وقال المصدر إن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة شرق كهبوب بمحافظة لحج، فيما لقي القيادي المرتزق العقيد سعيد عبدالله الصريمي الاسلمي مسؤل القيادة والسيطرة باللواء 19 مصرعه بعد إصابته في جبهة عسيلان.



وفي ميدي استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة شمال الصحراء ما أسفر عن سقوط عدد منهم بين صريع وجريح.

سبأ