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ميركل تقترح إجراء محادثات على غرار المحادثات الإيرانية لإنهاء أزمة كوريا الشمالية
[10/سبتمبر/2017] برلين - سبـأ:
أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعدادها للمشاركة في مبادرة دبلوماسية لإنهاء البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ لكوريا الشمالية مقترحة في الوقت نفسه أن تكون المحادثات النووية الإيرانية نموذجا.

وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج منشورة اليوم الأحد ”إذا كانت مشاركتنا في المحادثات مرغوبة، فسأقول نعم في الحال.“

وأشارت إلى المفاوضات التي أدت إلى اتفاق نووي تاريخي بين إيران والقوى العالمية في عام 2015. حينذاك، شاركت ألمانيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في محادثات أدت إلى موافقة إيران على كبح نشاطها النووي مقابل رفع معظم العقوبات.

وقالت ميركل إن تلك كانت ”دبلوماسية استغرقت وقتا طويلا لكنها كانت مهمة“ وكانت لها ”نهاية طيبة“ في نهاية المطاف العام الماضي، في إشارة إلى وقت تنفيذ الاتفاقية.

وأضافت ”من الممكن تصور استخدام صيغة كهذه لإنهاء الصراع في كوريا الشمالية. ويتعين على أوروبا وعلى ألمانيا على وجه الخصوص أن تلعب دورا نشطا للغاية في ذلك.“

وقالت إنها تعتقد أن الطريق الوحيد للتعامل مع البرنامج النووي لكوريا الشمالية هو التوصل إلى حل دبلوماسي. وأضافت ”أن سباقا جديدا للتسلح في المنطقة لن يكون في مصلحة أحد.“

وتحدثت ميركل مع زعماء من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بخصوص كوريا الشمالية في الأسبوع الماضي. وقالت الصحيفة، دون أن تذكر مصادرها، إن ميركل ستتحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين.
سبأ
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