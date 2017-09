Armée exécute une opération de qualité contre les sites de mercenaires [10/سبتمبر/2017]

AL-DHALEA'A, 10 Sep. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont exécuté une attaque contre les sites de mercenaires dans la zone de Baban au district de Damt au gouvernorat d'Al-Dhalea'a.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les forces populaires ont exécuté une opération de qualité contre les sites de mercenaires dans le village de Babas au district de Damt, notant la saisie d'équipements militaires appartenant aux mercenaires et la fuite de mercenaires.



AM



SABA