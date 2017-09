Taiz: Meurtre et blessure d'un certain nombre de mercenaires [10/سبتمبر/2017]

TAIZ, 10 Sep. (SABA)-Un certain nombre de mercenaires de l'agression ont été tués et d'autres blessés dans des opérations exécutées par l'armee et les forces populaires au gouvernorat de Tzi.

Une source militaire indiqué à SABA, qu'on a détruit un véhicule chargé de mercenaires dans la zone d'Al-Moua'aqir au district de Dhoubab.

La source a ajoutée que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires de l'agression dans la zone d'Hamir.

La source a ajouté qu'on a tué trois mercenaires dans la zone de'Al-Hmili au district de Mouza'a et la blessure de deux d'autres et un autres dans la vallée de Salah par les balles de l'armée et des forces populaires.

AM



SABA