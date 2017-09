Publication de dcrets de Prsident du CSP [10//2017]

SANA'A, 10 Sep. (SABA)- Il a t publi le dcret du Prsident du Conseil suprme politique, Saleh Al-Sammad, n 81 pour l'anne 2017 stipulant de nommer le juge , Ahmad Al-Mutawakil, comme prsident du Conseil suprieur de la magistrature.



Il a t publi le dcret du Prsident du Conseil suprme politique n 82 pour l'anne 2017 portant nomination du juge Abdulmalek Thabet Al-Aghbari la prsidence de l'autorit de l'Ombudsman au sien du Bureau de la prsidence de la Rpublique.



Il a t publi le dcret du Prsident du Conseil suprme politique n (83) pour l'anne 2017 stipulant de nommer les noms suivants dans les postes indiqus devant leurs noms respectifs au ministre des Finances:



1- Abdul Salam Al-Mahtouri, comme sous-secrtaire du ministre des finances pour le secteur de l'organisation et le compte du gouvernement.



2- Akram Ali Al-Washli en tant que sous-secrtaire du ministre pour le secteur des finances pour les units conomiques.



Il a t publi le dcret du Prsident du Conseil suprme politique n (84) pour l'anne 2017 stipulant de nommer les deux noms suivants comme conseillers du ministre des Finances:



1- Amin Abdulaziz Mohammed 2- Jamal Ali Al-Malki.



Il a t publi le dcret du Prsident du Conseil suprme politique n (85) pour l'anne 2017 stipulant de nomme Ibrahim Ali Al-Hayafi la prsidence de l'Autorit gnrale des assurances et des pensions.



Il a t publi le dcret du Prsident du Conseil suprme politique n (86) de 2017 portant nomination d'Abdullah Yahya Al-Da'ani en qualit sous-secrtaire pour l'appareil central d'audit et d'audit et de contrle pour le secteur units conomique.



Le dernier article des rsolutions stipule que ces dcrets entrera en vigueur compter de la date de sa dlivrance et sera publi au Journal officiel.



SABA