Attaque surprise contre un site saoudien [10/سبتمبر/2017]

NAJRAN, 10 Sep. (SABA)- Des unités de l'armée et des forces populaires ont attaqué un site militaire dans la zone de Rashahah à Najran.



Une source militaire a indiqué à SABA, que des unités spécialisées au sien de l'armee et les forces populaires ont pris assaut de site de Tabat Al-Khachmba'a, tuant et blessant de mercenaires, après une opération de bombardement ciblant le site, ce qui a infligé à l'ennemi de grandes pertes .

La source a joutée que des unités de l'armée et des forces populaires ont détruit un dépôt pour les armes de l'ennemi saoudienne dans la zone de Raqabat Al-Soudis, ce qui a causé un incendie.



AM



SABA