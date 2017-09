Al-Houthi: Il y a un effort intense pour frapper l'unité interne afin de faciliter l'occupation du pays [10/سبتمبر/2017]



SANA'A, 10 Sep. (SABA)-Le chef de la révolution, Abdulmalik Badr al-Din al-Houthi, a souligné que la nation islamique est une cible, ajoutant que le seul garantie pour affronter les défis de s'unifier.



M. Al-Houthi a souligné dans un discours à l'occasion d'Al Ghadeer que l'unité et la cohésion internes du peuple yéménite sont fortement ciblées à ce moment particulier et il y a un effort intensif pour frapper l'unité, afin de faciliter l'occupation du pays.



Le chef de la révolution a annoncé qu'il prononcerait un discours dans lequel il parlerait en détail de la réalité dans le pays et la région.



AM