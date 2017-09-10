محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يستهدف محافظات الجمهورية بـ 35 غارة صنعاء ـ سبأ:

استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي عدداً من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية بـ 35 غارة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات جنوب معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز ، و غارتين على منطقتي يام و المدفون بمديرية نهم في محافظة صنعاء .



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على شبكة الاتصالات بمديرية رازح و أربع غارات على جبل شعير و منطقة الثعبان بمديرية باقم ، كما شن سبع غارات على معسكر كهلان و ثلاث غارات على منطقة عكوان بمديرية الصفراء و غارتين على مديرية الظاهر .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن عشر غارات على مديريتي حرض و ميدي واستهدف طيران الأباتشي بخمسة صواريخ شمال صحراء ميدي في محافظة حجة .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارة على موقع الضبعة في نجران .

سبأ [10/سبتمبر/2017]سبأ