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آخر تحديث: الأحد، 10 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:19:00ص
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طيران العدوان يستهدف محافظات الجمهورية بـ 35 غارة
[10/سبتمبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي عدداً من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية بـ 35 غارة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات جنوب معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز ، و غارتين على منطقتي يام و المدفون بمديرية نهم في محافظة صنعاء .

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على شبكة الاتصالات بمديرية رازح و أربع غارات على جبل شعير و منطقة الثعبان بمديرية باقم ، كما شن سبع غارات على معسكر كهلان و ثلاث غارات على منطقة عكوان بمديرية الصفراء و غارتين على مديرية الظاهر .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن عشر غارات على مديريتي حرض و ميدي واستهدف طيران الأباتشي بخمسة صواريخ شمال صحراء ميدي في محافظة حجة .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارة على موقع الضبعة في نجران .

سبأ
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