الذهب يسجل أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار سجل سعر الذهب أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.