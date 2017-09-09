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آخر تحديث: السبت، 09 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:54:53م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر عدد من القرارات
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (81) لسنة 2017م بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلحاً من (داعش) في غارة جوية بدير الزور بسورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن مقتل 40 مسلحاً من مسلحي تنظيم (داعش) في غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور السورية.
الذهب يسجل أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار
سجل سعر الذهب أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.
المنتخب الأول يبدأ معسكراً في القاهرة استعداداً لإياب تصفيات كأس آسيا
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً السبت معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة إستعداداً لمباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا 2019.
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طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية موزع بتعز
[09/سبتمبر/2017]
تعز - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم ثلاث غارات على مديرية موزع بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات جنوب معسكر خالد بمديرية موزع.
سبـأ
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