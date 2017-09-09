محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع أمني بالحديدة يناقش الجوانب المتعلقة بعمل مركز خدمة الشكاوي الحديدة - سبأ :

ناقش إجتماع أمني بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة مدير أمن محافظة الحديدة العميد ركن عبدالحميد المؤيد، الجوانب المتعلقة بعمل مركز خدمة الشكاوي والبلاغات 189 التابع لجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية.



وتطرق الاجتماع الذي ضم القيادات الأمني ومدراء الإدارات وأقسام الشرطة بالمحافظة، إلى القضايا الأمنية ومستوى الإنضباط في تطبيق الخطة الأمنية على مستوى المحافظة ومديرياتها.



وأكد أهمية مضاعفة الجهود للحد من الجريمة وتحقيق الأمن والإستقرار خصوصا في ظل إستمرار العدوان والحصار.



وفي الاجتماع أشار مدير أمن محافظة الحديدة إلى أن تدشين هذه الخدمة ستعمل نقلة نوعية لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين والتأسيس لبناء علاقة إيجابية بين المؤسسة الأمنية والمواطنين تجسيدا لمبدأ الشرطة في خدمة الشعب.



ولفت العميد المؤيد إلى أن هذه الخدمة ستتيح للمواطنين إبداء أراهم وتلقي شكاواهم حول مجمل القضايا والحوادث الأمنية والتجاوزات التي قد تحدث من قبل الأجهزة الأمنية.



وأكد أن أمن المحافظة سيعمل على التقييم والمتابعة المستمرة لترسيخ قيم العدالة والإنصاف وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأنه ما من جندي أو ضابط من منتسبي أمن المحافظة فوق المسائلة في حال إرتكابه لأي تجاوز أو ظلم بحق المواطن .. داعياً كافة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الخدمة لما فيه تحقيق المصلحة العامة وخدمة الأمن والإستقرار.



بدوره أشار مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي لشرطة الحديدة إلى أهمية دور المركز في تطوير منظومة العمل الأمني والنهوض بمستوى الخدمات الأمنية لرجل الأمن عبر التقييم المستمر لمستوى أداءه والمتابعة المتواصلة له في الميدان ما يمثل نقلة نوعية للإرتقاء بمستوى أداء وفاعلية أجهزة الأمن.



حضر الاجتماع عدد من القيادات الأمنية وقادة الوحدات ومدراء الإدارات والأقسام الأمنية والشرطية وضباط شرطة المحافظة .

سبـأ [09/سبتمبر/2017]سبـأ