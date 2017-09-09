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مصدر أمني: الخطة الأمنية لعيد الأضحى بالعاصمة صنعاء نجحت 100 بالمائة
[09/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أكد مصدر أمني أن الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى بالعاصمة صنعاء نجحت 100 بالمائة.

وقال المصدر" إن العاصمة صنعاء شهدت حالة أمنية مثالية خلال أيام إجازة عيد الأضحى، تجسدت في تدفق عشرات الآلاف من المواطنين وأسرهم إلى الحدائق العامة والمتنزهات والمتنفسات".

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إجازة عيد الأضحى شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الحوادث الأمنية بنسبة 40بالمائة، فيما سجلت الجريمة بشكل عام إنخفاضا بنسبة 30 بالمائة وكان هذا الإنخفاض أكثر وضوحاً في جرائم السرقة بصورة خاصة خلال أيام العيد بنسبة 60 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية أثناء مواسم الأعياد.

وأشار المصدر إلى أن التحسن تضمن أيضا الحركة المرورية في شوارع العاصمة التي شهدت إنسيابية كاملة وانخفاضاً لحوادث السير بنسبة 29 بالمائة.

وأكد المصدر أن هذا النجاح الأمني جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلها رجال الأمن واللجان الشعبية الذين تواجدوا في الميدان وعملوا بكفاءة وإخلاص وفي مختلف المواقع على مدار الساعة لخدمة المواطن وأمنه وإستقراره.

وأشاد المصدر بتعاون المواطنين من خلال سلوكهم المسؤول والتقيد بالأنظمة والقوانين ومساندتهم للعملية الأمنية التي اكتملت بها فرحة العيد وبهجته.

ولفت المصدر إلى أن رجال الأمن واللجان الشعبية ومعهم المواطنين صنعوا لوحة عيدية جيدة بتضافر الجهود.. مؤكدا أن ذلك يمثل رسالة للعدوان أن الشعب اليمني مستمرا في الصمود مهما بلغت التضحيات.

سبـأ
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