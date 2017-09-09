محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنطلاق المهرجان الترفيهي الأول لأبناء وأسر المرابطين بالجبهات صنعاء - سبأ :

انطلقت بأمانة العاصمة اليوم فعاليات المهرجان الترفيهي لأسر وأبناء أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين بالجبهات تحت شعار "جبهتي عيدي وعيدي جبهتي " بحضور أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان وعضو المجلس السياسي لأنصار الله حزام الأسد.



يستهدف المهرجان الذي تنظمه مؤسسة يمن جود بالتعاون مع أمانة العاصمة على مدى عشرة أيام أربعة آلاف أسرة من أبناء الجيش واللجان الشعبية بواقع 400 أسرة من كل مديرية من مديريات أمانة العاصمة العشر.



حيث يقدم لأسر المرابطين برنامج ترفيهي في ألعاب المدينة السياحية والنادي الصحي التابع لها، تأكيدا على وقوف جميع فئات المجتمع مع أبناء المرابطين في مختلف الجبهات.



وفي انطلاق المهرجان الذي حضره رئيسا لجنتي الشئون الاجتماعية والخدمات بمحلي الأمانة حمود النقيب وعادل العقاري ووكيل قطاع الخدمات بالأمانة علي السقاف .. أكد وكيل أمانة العاصمة لقطاع التعليم والشباب زياد الرفيق أهمية إقامة ودعم مثل هذه الفعالية الاجتماعية التي تعد الأولى في اليمن.



واعتبر المهرجان جزء بسيط من استحقاق الوفاء لأبطال الجيش واللجان الشعبية .. مؤكدا حرص قيادة أمانة العاصمة على تقديم كافة التسهيلات والدعم حسب الإمكانيات المتاحة.



بدوره أكد رئيس تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان عبد الملك الحجري ضرورة اهتمام ودعم الأحزاب المناهضة للعدوان لكل ما يتعلق بأسر وأبناء الشهداء والمرابطين في الجبهات من أبطال الجيش واللجان الشعبية.. مؤكدا استمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة.



وأشاد بتضحيات الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الذي استهدف الحجر والشجر وكل مقومات الحياة في اليمن.



فيما أشارت كلمة أسر المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية التي ألقاها احمد المهدي إلى أهمية دعم ورعاية مثل هذه الفعاليات الخاصة بأسر وأبناء من يقدمون أرواحهم دفاعا عن كرامة وعزة الشعب اليمني في مختلف جبهات الشرف والبطولة.



وأشاد بمشاركة قيادات أمانة العاصمة في هذه الفعالية التي تعد جزء من استحقاق الوفاء ورد جميل وواجب تجاه أبطال الجيش واللجان الشعبية المدافعين عن الوطن.. داعيا كافة المنظمات المحلية والمجتمع المدني إلى الاهتمام بأسر الجيش واللجان الشعبية.



بدوره أشار رئيس مؤسسة يمن جود علي شرف الدين إلى أن فعاليات المهرجان تتضمن إلى جانب البرامج الترفيهية فعاليات وبرامج توعوية ومسابقات ترفيهية وثقافية لتعزيز الولاء والانتماء الوطني، إلى جانب عروض مسرحية وفقرات إنشادية.



تخلل الافتتاح فقرات شعرية وفنية وعروض مسرحية ومسابقات حيث تم تكريم الفائزين في المسابقات بدروع البطولة والشجاعة.

سبـأ [09/سبتمبر/2017]سبـأ