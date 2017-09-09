محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير العدل يؤكد على أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية صنعاء - سبأ :

نظمت مديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم مهرجان خطابي ثقافي بمناسبة يوم الغدير.



وفي المهرجان أشار وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات، إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على الشعب اليمني.. موضحا أن احتفال الشعب اليمني بهذه المناسبة ليس غريبا كونه يحمل هوية ومبادئ وقيم وروابط إسلامية تفرض عليه هذا التفاعل الذي حافظ عليه على مدى التاريخ.



ولفت إلى أن واقع يمن الإيمان والحكمة كان وسيظل في طليعة الأمة في كل ما يعبر ويرتبط بالإيمان ومنها هذه المناسبة بمضمونها.



وتطرق الوزير عقبات إلى مكانة الإمام علي عليه السلام ودلالات الولاية ودوره المهمُ في الأمة وما تميز به من مؤهلات بارزة وشخصية متميزة.



ونبه إلى ما يحاك ضد الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية من مؤامرات تهدف إلى تفكيك كيانها، .. مشيرا إلى أن ما تعانيه الأمة هو بسبب التخاذل والابتعاد عن القيم الإسلامية.



وأشار إلى أن الدور الذي يمارسه النظام السعودي في ضرب الوحدة الوطنية والإسلامية قد تجلى بوضوح في عدوانه على اليمن .. داعيا الشعب اليمني إلى المزيد من اليقظة والتحرك الجاد في دعم الجبهات وإفشال مخططات العدوان.



وأكد وزير العدل على أهمية الحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية والتكاتف في مواجهة التحديات العسكرية والاقتصادية.



وتضمن المهرجان فقرات شعرية وخطابية حول المناسبة وأبعادها وأثرها في المجتمع المسلم، ومناقب الإمام علي رضي الله عنه بالإضافة إلى واقع الأمة الإسلامية والعربية وما ينبغي على الجميع في مواجهة التحديات الراهنة.

سبـأ [09/سبتمبر/2017]سبـأ